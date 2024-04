Bain de forêt familial Beauce la Romaine, samedi 15 juin 2024.

Une plongée en famille dans la nature.

Découvrez la magnifique forêt de Cîteaux et partagez des moments inoubliables en famille lors de cette escapade unique.

Des activités ludiques permettront à chacun, petits et grands, d’explorer le monde végétal. Jeux, étonnement et séances de yoga du rire vous attendent, créant ainsi des souvenirs joyeux et précieux.

Rejoignez Stéphanie et Valérie pour une aventure immersive où la nature devient le terrain de jeu parfait pour toute la famille.

Covoiturage depuis le centre d’Autainville. Activité à partir de 6 ans. 3535 35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15 11:30:00

allée de la Quellerie

Beauce la Romaine 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire valoreesens@gmail.com

