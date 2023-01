Bain de forêt et sylvothérapie Saint-Épain Saint-Épain Saint-Épain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Épain

Bain de forêt et sylvothérapie Saint-Épain, 9 février 2023, Saint-Épain Saint-Épain. Bain de forêt et sylvothérapie Forêt de Montgoger Saint-Épain Indre-et-Loire

2023-02-09 09:00:00 – 2023-02-09 12:00:00 Saint-Épain

Indre-et-Loire Saint-Épain 35 EUR 35 35 Venez découvrir cette pratique ancestrale aussi appelée Shinrin Yoku au Japon. Je vous emmène auprès des arbres pour découvrir tous leurs bienfaits agissant à la fois sur notre psychisme, notre physiologie ainsi que sur notre physique. Vous serez amenés à expérimenter de nombreuses activités toutes plus surprenantes les unes que les autres. Chaque sortie sera unique et pourra être d’inspiration contemplative, méditative, ludique, énergétique, artistique, etc. en fonction de la saison et des envies. Vous avez la possibilité de régler par CB ici même ou en espèces directement sur place le jour de l’immersion.

Dans ce dernier cas, merci de ne pas réserver en ligne mais par téléphone. Venez découvrir cette pratique ancestrale aussi appelée Shinrin Yoku au Japon. Je vous emmène auprès des arbres pour découvrir tous leurs bienfaits agissant à la fois sur notre psychisme, notre physiologie ainsi que sur notre physique. contact@omtani.fr +33 6 73 72 30 06 https://omtani.fr/ OMTANI

Saint-Épain

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saint-Épain Autres Lieu Saint-Épain Adresse Forêt de Montgoger Saint-Épain Indre-et-Loire Ville Saint-Épain Saint-Épain lieuville Saint-Épain Departement Indre-et-Loire

Bain de forêt et sylvothérapie Saint-Épain 2023-02-09 was last modified: by Bain de forêt et sylvothérapie Saint-Épain Saint-Épain 9 février 2023 Forêt de Montgoger Saint-Épain Indre-et-Loire Indre-et-Loire Saint-Épain Saint-Épain Indre-et-Loire

Saint-Épain Saint-Épain Indre-et-Loire