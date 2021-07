Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan MOUX EN MORVAN, Nièvre Bain de forêt et Qi Gong – Sylvothérapie Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan Nièvre Une balade facile pour tous, ressourçante, dans la forêt du Morvan à la rencontre de la force des arbres, avec pause méditative et mouvements de Qi Gong. Dégustation de thé en fin de parcours.

À partir de 15 ans. Prévoir des chaussures de marche.

PAF : 25 €/pers

Une balade facile pour tous, ressourçante, dans la forêt du Morvan à la rencontre de la force des arbres, avec pause méditative et mouvements de Qi Gong. Dégustation de thé en fin de parcours.

À partir de 15 ans. Prévoir des chaussures de marche.

PAF : 25 €/pers

Lieu : Départ devant « la Boutique Verte » a sur l'esplanade de la Cabane Verte, lac des Settons rive gauche, Bas du Moulin 58230 Moux-en-Morvan

