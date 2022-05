Bain de forêt en plein Sundgau (Sylvothérapie)

Pratique ancestrale qui, à l'heure du règne digital, nous fait revenir à nos racines, aux arbres et es perçu comme une nécessité, un plaisir bénéfique. La sylvothérapie vous propose de méditer en vous enrichissant des énergies forestières. Déstressant, apaisante, réconfortante, la pratique de la sylvothérapie n'a pas fini d'étonner par ses vertus sur votre organisme. Cette reconnexion à la nature, cette déconnexion du digital vous permet de retrouver un bien-être profond. Sorties réservées aux personnes à partir de 16 ans.

