EUR 55 Le Shinrin Yoku ou « bain de forêt » est une approche de prévention basée sur des méthodes de reconnexion avec la nature toute entière dont les effets bénéfiques sont reconnus au Japon depuis les années 80 : réduction du niveau de stress, renforcement de l’immunité et des capacités cognitives, éveiller au sentiment d’apaisement et de joie, à l’état de gratitude, prévention du burn-out, etc.

Célébrer le renouveau du printemps !

Plonger au coeur de la forêt, de la nature, est une invitation à aller dans l’accueil des émotions et sensations profondes.

En étant dans un lien physique et intime avec un arbre, la confiance s’installe pour que le processus s’installe naturellement.

L’arbre, par sa présence inconditionnelle aide à ce processus d’intégration de l’expérience vécue.

Prendre le temps de la reliance à soi et à la nature, c’est un cadeau pour lâcher le mental et se reconnecter à la magie de la vie.

Vous êtes curieux.se de vivre cette expérience ? Le prochain Shinrin Yoku sera l’occasion de célébrer l’arrivée du printemps

Groupe de 8 personnes. Sur inscription.

Bain de forêt en Forêt de Chandelais

+33 6 18 42 45 17 https://marcherrespirerennature.com/shinrin-yoku/

