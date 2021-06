Bonneuil-Matours Place du Commerce Bonneuil-Matours, Vienne Bain de forêt en famille Place du Commerce Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Vienne

Bain de forêt en famille Place du Commerce, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Bonneuil-Matours. Bain de forêt en famille

du mardi 20 juillet au mardi 31 août à Place du Commerce

Un rendez-vous bien-être avec la nature, à la rencontre des bienfaits des arbres. Vous cheminerez sur un petit parcours, où plusieurs invitations sous forme d’activités créatives, récréatives, méditatives, vous seront proposées afin de vous amener en douceur à vivre des instants uniques. Un temps en famille, entre amis, en solo, pour ralentir, s’épanouir, contempler, s’émerveiller, tout naturellement… Plus d’infos [**ici**](https://sylvotherapie-vienne.fr/). **Public Famille (enfant de 6 à 12 ans)** _Suivant les conditions météorologiques, « Jardin Passion Nature » s’accorde le droit de reporter la séance et de proposer une autre date. Nous confirmons donc le maintien de la sortie le matin par sms._

Pass famille 50€ (2 enfants + 2 adultes), adulte supplémentaire 18€ et enfant supplémentaire 8€

Et si vous preniez un bain de forêt au cœur de nos magnifiques domaines forestiers de la Vienne ? Place du Commerce Place du Commerce 86210 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T11:30:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T11:30:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T11:30:00;2021-08-10T09:00:00 2021-08-10T11:30:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T11:30:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T11:30:00;2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Place du Commerce Adresse Place du Commerce 86210 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours lieuville Place du Commerce Bonneuil-Matours