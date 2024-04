Bain de Forêt du printemps Dirinon, samedi 20 avril 2024.

Le bain de forêt est reconnu scientifiquement grâce aux Japonais, avec le shinrin Yoku. Il permet de renforcer le système immunitaire, de diminuer la tension artérielle, et de détendre le système nerveux.

Et si c’était bien plus que cela ? Chacun peut avoir des ressentis différents…parce que la forêt choisit l’expérience dont nous avons besoin, dans l’Instant. Il faut simplement être en capacité de » Laissez-faire ».

Des temps de parole, des méditations guidées, ont lieu en toute bienveillance, sans jugement, sans avis.

C’est le début de la montée de la sève, pour les arbres et toutes les autres plantes. C’est le renouveau dans la forêt.

Avec le regard du débutant ou celui du jeune enfant , l’émerveillement peut jaillir à tout instant.

Sylvie, formée « Guide Humaniste de Bain de Forêt » par Glenn Delaval vous ouvrira les portes de la forêt. .

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

Parc de Creach Ar Roual

Dirinon 29460 Finistère Bretagne marchonsrespirons@gmail.com

