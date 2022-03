Bain de Forêt d’EU, se relier à la vie sylvestre Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

Bain de Forêt d’EU, se relier à la vie sylvestre Eu, 15 mai 2022, Eu. Bain de Forêt d’EU, se relier à la vie sylvestre Eu

2022-05-15 09:30:00 – 2022-05-15 12:30:00

Eu Seine-Maritime Nous cheminerons, baignés dans le cocon forestier, en marche d’ouverture du cœur, au contact du souffle, les sens en éveil. Des haltes permettront de se reconnecter à la nature et à notre Être : Ecouter, ancrer et mettre en mouvement le corps, bercés par le doux chant de la forêt, Expérimenter de nouvelles sensations sylvestres, Vivre au rythme d’une fougère, … ! Nous nous relierons à nos amis les arbres en profonde gratitude pour le cadeau de leur présence.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire). Places limitées.

Lieu de départ : Forêt d’Eu – Adresse du point de départ précisé à la réservation.

Organisation : Bettina LANCHAIS – Guide de Bain de foret & Analyste Psychocorporelle Nous cheminerons, baignés dans le cocon forestier, en marche d’ouverture du cœur, au contact du souffle, les sens en éveil. Des haltes permettront de se reconnecter à la nature et à notre Être : Ecouter, ancrer et mettre en mouvement le corps,… bettinalanchais@gmail.com +33 6 63 41 16 44 Nous cheminerons, baignés dans le cocon forestier, en marche d’ouverture du cœur, au contact du souffle, les sens en éveil. Des haltes permettront de se reconnecter à la nature et à notre Être : Ecouter, ancrer et mettre en mouvement le corps, bercés par le doux chant de la forêt, Expérimenter de nouvelles sensations sylvestres, Vivre au rythme d’une fougère, … ! Nous nous relierons à nos amis les arbres en profonde gratitude pour le cadeau de leur présence.

A partir de 18 ans (ou 12 ans si enfant volontaire). Places limitées.

Lieu de départ : Forêt d’Eu – Adresse du point de départ précisé à la réservation.

Organisation : Bettina LANCHAIS – Guide de Bain de foret & Analyste Psychocorporelle Eu

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Eu, Seine-Maritime Autres Lieu Eu Adresse Ville Eu lieuville Eu Departement Seine-Maritime

Eu Eu Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eu/

Bain de Forêt d’EU, se relier à la vie sylvestre Eu 2022-05-15 was last modified: by Bain de Forêt d’EU, se relier à la vie sylvestre Eu Eu 15 mai 2022 Eu seine-maritime

Eu Seine-Maritime