BAIN DE FORET DE PRINTEMPS Laval, 15 mai 2022, Laval.

BAIN DE FORET DE PRINTEMPS Laval

2022-05-15 – 2022-05-15

Laval Mayenne

EUR 30 Immergez – vous dans un bain de forêt pour profitez de cette matinée que vous vous offrez pour découvrir les bienfaits de la forêt et particulièrement ceux des arbres pour votre bien être.

Durant un peu plus de 2 heures, vous allez vous laisser guider pour évacuer le stress de votre vie quotidienne et vous sentir apaiser.

Au fur et à mesure de cette marche lente, d’une respiration en conscience et d’une invitation à regarder la forêt autrement vous sentez votre corps se détendre et votre “bla bla “intérieur incessant s’éloigner.

De plus, cette parenthèse enchantée renforce votre système immunitaire si précieux aujourd’hui.

Vous ralentissez, vous vous ressourcez et retrouvez un calme intérieur.

Sensation zen assurée !

Le lieu sera indiqué à la réservation.

Bain de foret de Printemps

contact@bienhetreenforet74.fr +33 7 61 63 98 93 https://www.bienhetreenforet74.fr/

Immergez – vous dans un bain de forêt pour profitez de cette matinée que vous vous offrez pour découvrir les bienfaits de la forêt et particulièrement ceux des arbres pour votre bien être.

Durant un peu plus de 2 heures, vous allez vous laisser guider pour évacuer le stress de votre vie quotidienne et vous sentir apaiser.

Au fur et à mesure de cette marche lente, d’une respiration en conscience et d’une invitation à regarder la forêt autrement vous sentez votre corps se détendre et votre “bla bla “intérieur incessant s’éloigner.

De plus, cette parenthèse enchantée renforce votre système immunitaire si précieux aujourd’hui.

Vous ralentissez, vous vous ressourcez et retrouvez un calme intérieur.

Sensation zen assurée !

Le lieu sera indiqué à la réservation.

Laval

dernière mise à jour : 2022-05-02 par