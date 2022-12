Bain de Forêt de L’hiver La Forest-Landerneau La Forest-Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Le bain de forêt est reconnu scientifiquement pour renforcer le système immunitaire, pour diminuer la tension artérielle, pour détendre le système nerveux. Et si c’était bien plus que cela? Chacun peut avoir des ressentis différents…oui, parce que nous évoquons toujours les ressentis, pour pouvoir lâcher un peu le mental. C’est l’hiver, les feuillus se sont dépouillés de leurs parures, il fait froid et humide. Le système nerveux para-sympathique est sollicité encore davantage, ce qui ouvre ensuite à la détente.

Alors pourrais-tu t’offrir 3 heures, rien que pour toi ? 3heures de silence, de lenteur, de respirations douces, pour être à l’écoute de la forêt, à l’écoute de ton corps, et sentir la réciprocité avec les arbres, les plantes, le peuple animal ?

Je veux bien être ton guide, je veux bien t’accompagner pour baigner dans une bulle de bienveillance, de non-jugement, et d’émerveillement en retrouvant ton âme d’enfant.

Je suis Sylvie, formée à l’Académie des Guides Humanistes des Bains de Forêt de Brocéliande. La Forest-Landerneau

