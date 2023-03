BAIN DE FORET dans la forêt de FIXIN Fixin Fixin Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

BAIN DE FORET dans la forêt de FIXIN, 23 mars 2023, Fixin

2023-03-23 13:30:00 – 2023-03-23 16:30:00

Côte-dOr Fixin EUR Venez prendre le temps de prendre le temps…de prendre conscience de ce qui vous entoure : éveil des sens avec la nature, contemplation, création, partage..

Vous repartirez plus calme, les sens en éveil, émerveillé par la beauté du vivant et le cœur ouvert veronique.micard@onf.fr Fixin

