Chapelle-des-Bois Doubs 12 12 EUR Immersion dans la nature par un cheminement tranquille, admirer les curiosités naturelles, prêter attention à notre environnement, éveiller nos sens, prendre conscience de l’endroit et de l’instant, s’adonner à une créativité éphémère, se ressourcer en profitant des lumières de fin de journée…

Important : chaussez des baskets (en partie hors sentier), prévoyez de l’eau et vous pouvez apporter un tissu type paréo pour vous assoir par terre. Tarifs : 18€ adulte, 12€ enfant à partir de 8 ans, gratuit hébergement TVB

Renseignement, inscription Murielle Giacomino : 06 70 55 54 79 ou par mail : murielle-guide-jura.com

