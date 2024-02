Bain de forêt Camors, dimanche 20 août 2023.

11h à 13h. Populaire au Japon depuis les années 80, la sylvothérapie (santé par les arbres) occupe une place croissante dans la médecine préventive au pays du Soleil-Levant. De nombreuses études scientifiques ont montré l’efficacité du Shinrin-Yoku sur la santé mentale et physique.

Qu’est ce que le bain de nature ?

C’est une balade en milieu naturel au rythme de la marche, des pauses et les pratiques corporelles qui favorisent le relâchement et la pleine conscience. C’est une immersion au cœur de la nature où nous sommes invités à souffler, écouter le vivant, ouvrir nos capacités corporelles, nos perceptions et être en relation consciente avec ce qui nous entoure.

Un retour à la simplicité, au naturel

Nous ressentons bien souvent et chacun à sa manière du bien-être, du ressourcement et de l’apaisement lors d’un moment passé en forêt. De nombreux éléments bienfaisants pour notre corps s’y trouvent le chant des oiseaux, les couleurs, les odeurs, les animaux sauvages, les arbres et leur essence, la terre et son humus. Tant de ressources perceptibles pour notre corps et notre esprit qui peuvent respirer, souffler et se libérer parfois même sans s’en rendre compte.

Tarifs 15€ adulte / 8 € enfant .

Camors 56330 Morbihan Bretagne philippotlaura56@gmail.com

