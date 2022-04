Bain de forêt- brunch au Château de Framboise Dumes, 3 avril 2022, Dumes.

Bain de forêt- brunch au Château de Framboise Château de Framboise 265 Route des Châteaux Dumes

2022-04-03 08:30:00 – 2022-04-03 13:00:00 Château de Framboise 265 Route des Châteaux

Dumes Landes Dumes

EUR 50 Dans un cadre naturel et paysager paisible et bucolique du chateau de Framboise et de ses environs, Julie propose de vous guider dans un bain de forêt printanier à la rencontre des arbres et aussi de vous-même.

Activités d’ancrage dans le moment présent puis d’ouverture des sens et de rencontre avec la nature-forêt, le bain de forêt initie à d’autres manières de percevoir et d’entrer en relation avec la nature et les arbres. C’est également un soin à travers la relaxation profonde et l’ouverture complète aux bienfaits de la forêt. Dépaysement et ressourcement garanti !

+33 6 13 50 29 08

Julie Morel

