Émerainville Bois Saint Martin Émerainville, Seine-et-Marne Bain de forêt Bois Saint Martin Émerainville Catégories d’évènement: Émerainville

Seine-et-Marne

Bain de forêt Bois Saint Martin, 12 juin 2022, Émerainville. Bain de forêt

Bois Saint Martin, le dimanche 12 juin 2022 à 10:30

Le bain de forêt est une invitation à rencontrer les arbres. Partir à leur découverte et nous permettre par leur intermédiaire de nous relier à la nature. Vous serez amenés à vous détendre, à méditer, à retrouver de l’énergie, à voyager auprès d’eux. Votre respiration changera comme par magie, elle s’apaisera, s’approfondira, s’harmonisera. Vous irez vers une étonnante découverte… un vrai bain de santé.

inscription – 25 euros par personne – groupe de 12 maximum

le bain de forêt ce n’est pas une balade, ni une randonnée… c’est autre chose. Une expérience inédite, une invitation à relationner avec les arbres. Bois Saint Martin Emerainville Émerainville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T10:30:00 2022-06-12T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Émerainville, Seine-et-Marne Autres Lieu Bois Saint Martin Adresse Emerainville Ville Émerainville lieuville Bois Saint Martin Émerainville