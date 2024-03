Bain de foret Banos, dimanche 31 mars 2024.

Bain de foret Banos Landes

Jeux d’ouverture des sens, relaxation guidée, ancrage, marche lente en silence, le bain de forêt est une technique ancestrale de connexion profonde à la nature pour en tirer un maximum de bienfaits. Dans une forêt riche et diversifiée laissée à l’état naturelle, Julie vous guidera pas à pas dans cette expérience. Elle saura s’adapter à votre groupe, vos aptitudes et vos envies.

Appelé Shirin-Yoku en japonais, le bain de forêt est considéré comme une médecine douce remède aux maux de notre société. Avec Julie, il se transformera en une véritable initiation à de nouvelles manière d’être et de ressentir les arbres et la forêt. 30 30 EUR.



Début : 2024-03-31 14:30:00

fin : 2024-03-31 16:30:00

Bois de Toulouzette ou Banos

Banos 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine lesarbresetnous@gmail.com

