Bain de forêt avec Val'Orée Sens, 28 mars 2023, Ménestreau-en-Villette

2023-03-28 10:00:00 – 2023-03-28 12:30:00

Loiret Ménestreau-en-Villette Le Shinrin-yoku (bain de forêt en japonais), est une pratique ancestral et très populaire au Japon. Elle consiste à se rapprocher de la nature et de son harmonie par l’intermédiaire de nos sens.

Venez profiter des bienfaits que nous procurent les arbres. Le Domaine du Ciran vous propose de vivre une expérience sensorielle et émotionnelle, le « bain de forêt » !

C’est prouvé, la forêt nous apaise. Sur un parcours d’environ 3km, un guide sylvestre vous proposera des moments créatifs, contemplatifs et méditatifs pour une reconnexion à la nature. contact@domaineduciran.com +33 2 38 76 90 93 http://domaineduciran.com/ Ménestreau-en-Villette

