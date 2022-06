« Bain de fôret » avec Alexandra Cornet Lassept Blésignac, 18 juin 2022, Blésignac.

« Bain de fôret » avec Alexandra Cornet Lassept Blésignac

2022-06-18 13:45:00 – 2022-06-18 17:00:00

Blésignac 33670 Blésignac

EUR 45 45 Cap sur la déconnexion. Le bain de forêt (Shinrin Yoku en Japonais) est une immersion guidée pendant laquelle on change de rythme et on s’amuse. Lors de celui-ci, nous alternerons entre marche lente et consciente, exercices sensoriels ludiques et temps d’échanges. Nous terminerons par un rituel autour du partage d’une tisane locale.

Cap sur la déconnexion. Le bain de forêt (Shinrin Yoku en Japonais) est une immersion guidée pendant laquelle on change de rythme et on s’amuse. Lors de celui-ci, nous alternerons entre marche lente et consciente, exercices sensoriels ludiques et temps d’échanges. Nous terminerons par un rituel autour du partage d’une tisane locale.

+33 6 84 82 84 23

Cap sur la déconnexion. Le bain de forêt (Shinrin Yoku en Japonais) est une immersion guidée pendant laquelle on change de rythme et on s’amuse. Lors de celui-ci, nous alternerons entre marche lente et consciente, exercices sensoriels ludiques et temps d’échanges. Nous terminerons par un rituel autour du partage d’une tisane locale.

Alexandra Cornet Lassept

Blésignac

dernière mise à jour : 2022-06-01 par