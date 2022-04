Bain de forêt à Rives-en-Seine

Bain de forêt à Rives-en-Seine, 24 avril 2022, . Bain de forêt à Rives-en-Seine

2022-04-24 10:30:00 – 2022-04-24 12:30:00 Le bain de forêt est une immersion en conscience en forêt avec des exercices respiratoires, des méditations, des activités d’éveil des sens, créatifs ou ludiques. dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville