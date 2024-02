Bain de fôret à la Carrière de Jeandillon Jeandillon Martres, dimanche 25 février 2024.

Bain de fôret à la Carrière de Jeandillon Jeandillon Martres Gironde

Le Shirin Yoku est un art et une discipline originaire du Japon qui s’appuie sur les bienfaits thérapeutiques de la forêt. Cette pratique consiste à entrer progressivement en forêt ouvrant tous ses sens, tout au long d’un parcours imaginé par le guide, sur une faible distance (2,5 km en moyenne) et durant environ 3h.

Cette marche lente, en petit nombre (5 à 10 personnes) et souvent silencieuse, est ponctuée d’invitations et de cercle de partages. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 13:00:00

Jeandillon Carrière de Jeandillon

Martres 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Bain de fôret à la Carrière de Jeandillon Martres a été mis à jour le 2024-02-14 par OT de l’Entre-deux-Mers