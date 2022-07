Bain de forêt à Duclair Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Seine-Maritime

Bain de forêt à Duclair, 10 juillet 2022 14:30, Duclair. Relaxation, détente, pleine conscience, câlins aux arbres. Venez passer un moment anti-stress au coeur de la forêt en compagnie d’Isabelle Baronce, sophrologue certifiée. Pour toutes informations, visitez notre site internet : http://lesateliersdesemotionspositives.ovh/bain-de-foret/

Détails Heure : 14:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Duclair, Seine-Maritime Site : http://lesateliersdesemotionspositives.ovh/bain-de-foret/ Autres Lieu Duclair Adresse chemin du Vaurouy Ville Duclair Organisateur Association Les ateliers des émotions positives lieuville Duclair Departement Seine-Maritime

Duclair Duclair Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duclair/

Bain de forêt à Duclair 2022-07-10 was last modified: by Bain de forêt à Duclair Duclair 10 juillet 2022 14:30

Duclair Seine-Maritime