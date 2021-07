Bain de forêt à Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Crépy-en-Valois.

Bain de forêt à Crépy-en-Valois 2021-07-24 – 2021-07-24

Crépy-en-Valois Oise

Julie, guide de l'association des Guides et des Programmes de la Thérapie par la Forêt et la Nature, vous invite le samedi 24 juillet après-midi et dimanche 8 août matin pour une séance de bain de forêt en groupe à Crépy-en-Valois.

Cette pratique vise à amener progressivement les participants dans un espace de connexion profonde à la nature et à leur permettre d’intégrer ses bienfaits avant de retourner à leur quotidien. Une bouffée d’air frais !

Lieu exact donné au moment de la réservation.

Tarifs : 15€ à 35€

Informations et réservations au : 07.55.64.15.88

ou par mail à : bienvenue@spyralia.fr

bienvenue@spyralia.fr +33 7 55 64 15 88

dernière mise à jour : 2021-07-08 par