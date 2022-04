Bain de forêt, 3 juillet 2022, .

Bain de forêt

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 12:00:00

25 25 EUR Jeux d’ouverture des sens, relaxation guidée, ancrage, marche lente en pleine conscience, le « bain de forêt », shirin-yoku en japonais est une technique ancestrale de connexion profonde à la nature pour en tirer tous les bienfaits. Initiation à de nouvelles manières d’être, d’agir et de ressentir les éléments de la forêt. C’est aussi un soin qui démultiplie les bienfaits de la nature sur notre corps et notre esprit apportant une relaxation profonde et bonne humeur.

Rendez-vous à l’orée des bois…

Activité à dates fixées et sur demande.

Ateliers “adultes seulement” et ateliers “familles” selon les dates.

Cette activité peut être guidée en anglais et en espagnol.

dernière mise à jour : 2022-04-27 par