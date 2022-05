Bain de fôret

Bain de fôret, 21 mai 2022, . Bain de fôret

2022-05-21 – 2022-05-21 Guidés par notre animatrice, déconnectez-vous des tracas du quotidien en vous connectant à la nature. Une sortie en forêt ludique, sensorielle et relaxante, qui vous révèlera tous les bienfaits de la forêt; selon la pratique japonaise du shirin-yoku ou bain de forêt.

