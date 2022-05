Festival Culturissimo 2 022 / Camille et Julie Bertholet en concert à Bain-de-Bretagne Salle des fêtes, 16 juin 2022 20:00, Bain-de-Bretagne.

Jeudi 16 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer au Centre E. Leclerc de Bain-de-Bretagne.

À l’occasion du Festival Culturissimo, la Salle des fêtes de Bain-de-Bretagne accueillera le jeudi 16 juin à 20 h les sœurs Camille et Julie Bertholet pour un concert de leur nouvel album, Series.

Quand la plupart des enfants se passionnent pour leurs poupées et leurs petites voitures, les sœurs Julie et Camille Berthollet, elles, jettent leur dévolu sur le violon et le violoncelle dès leur plus jeune âge. Elles étudient la musique dans toute l’Europe et remportent les prix les plus prestigieux. Repérées par Warner, elles sortent ainsi un premier opus où elles interprètent du Vivaldi, du Brahms, du Bach… Elles ne se cantonnent pas pour autant au classique : en 2018, elles se réapproprient la chanson française dans Entre 2, et elles reviennent aujourd’hui avec un nouvel album, Series.

Passionnées de séries, Camille et Julie Berthollet rêvaient depuis longtemps d’enregistrer un album consacré aux bandes originales de séries et de films. De Mission Impossible à Game of Thrones, The Crown ou Downton Abbey, le duo virtuose nous offre en version symphonique ou chambriste des mélodies inoubliables.

Salle des fêtes 75 La Croix Rouge 35470 Bain-de-Bretagne 35470 Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

