Festival Culturissimo / La nuit américaine de Jim Morrison à Bain-de-Bretagne cinéma le scénario, 26 avril 2022 19:30, Bain-de-Bretagne. Mardi 26 avril, 19h30 Sur place Invitations à retirer au Centre E.Leclerc de Bain-de-Bretagne. Festival Culturissimo : lecture musicale de La nuit américaine de Jim Morrison par Maxime Taffanel et les musiciens Elias Dris et Théo Cormier au Cinéma Le Scénario (Bain-de-Bretagne). 26 avril. Dans le cadre du Festival Culturissimo, le cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne accueillera le 26 avril à 19 h 30 une lecture musicale de La nuit américaine de Jim Morrison (Christian Bourgois) par le comédien Maxime Taffanel et les musiciens Elias Dris (voix, guitare) et Théo Cormier (claviers). Cet événement gratuit proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc inaugurera la 9e édition du Festival Culturissimo qui est de retour cette année pour plus de 70 rendez-vous partout en France. 12 mars 1971. Jim Morrison quitte Les Doors et Los Angeles pour Paris dans l’espoir de mettre un terme à des mois de tournées, d’alcool et de drogues, qui font déjà de lui une légende de la scène rock. Il veut reprendre vie, écrire de la poésie. La police le retrouve mort, nu dans une baignoire, au matin du 3 juillet. Le comédien Maxime Taffanel, accompagné par les musiciens Elias Dris et Théo Cormier, redonne vie au chanteur et poète californien à travers ses poèmes (La Nuit américaine, Christian Bourgois) et ses chansons. cinéma le scénario 3 Rue du Chêne Vert, 35470 Bain-de-Bretagne 35470 Bain-de-Bretagne Ille-et-Vilaine mardi 26 avril – 19h30 à 20h30

