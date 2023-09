Building de Léonore Confino cinéma le scénario Bain-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Bain-de-Bretagne

Pièce déconseillée aux moins de 10 ans Mardi 3 octobre, 20h30 1 Car les conseillers auront toujours besoin de conseils : Bienvenue chez Consulting Conseil ! Ce soir, chez Consulting Conseil, c’est la grande soirée du bilan annuel.

En attendant, la journée ne fait que commencer : les comptables comptent, les brainstormeurs brainstorment, les agents d’entretiens entretiennent, les coachs coachent et les prospects prospectent.

Alors que chacun s’affaire efficacement à la tâche qui lui est destinée, au rythme effréné des crashs d’oiseaux contre la baie vitrée, une question germe : Pourquoi ?

Une comédie grinçante sur le monde de l'entreprise ! Durée : 1h30 environ Pièce déconseillée aux moins de 10 ans

