Ciné-concert : Dom La Nena sur les traces de Germaine Dulac

Dans le cadre de la 10ème édition du festival Culturissimo, marrainé par Olivia Ruiz, l’artiste franco-brésilienne Dom La Nena partage son admiration pour l’œuvre de la réalisatrice Germaine Dulac. De quoi se laisser aller à une soirée de rêverie, entre musique et cinéma…

Chanteuse, compositrice et violoncelliste, Dom La Nena est une artiste sans frontières. De la bossa-nova à la musique de chambre en passant par le folk et le rock, elle a exploré de nombreux horizons musicaux et puisé des mélodies trouvées aux quatre coins du monde. Elle forme depuis 2012 le duo Birds on a Wire avec la chanteuse Rosemary Standley, et poursuit une carrière internationale qui l’a amenée à jouer avec des icônes de la scène musicale française comme Jane Birkin, Jeanne Moreau ou Stephan Eicher ; et à voir ses albums solo classés dans les meilleures ventes de musique du monde.

Lors de ce ciné-concert conçu au Musée d’Orsay en 2021, Dom La Nena recrée la musique pour les courts métrages muets de la réalisatrice Germaine Dulac. Pionnière du cinéma d’avant-garde mais aussi photographe et féministe engagée, cette artiste audacieuse est l’autrice d’une trentaine de films muets dont beaucoup ont marqué l’histoire du cinéma.

Seule avec son violoncelle, sa voix et quelques instruments, Dom La Nena fait revivre la merveilleuse œuvre de la réalisatrice française si peu connue.

Le ciné-concert se déroulera le 4 mai 2023 à 20 heures au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne (3 rue du Chêne Vert, 35470, Bain-de-Bretagne).

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Bain-de-Bretagne.

