Fête de la Bretagne – Les Rigodailles de Bain Bain de Bretagne, 14 mai 2023, Bain-de-Bretagne. Fête de la Bretagne – Les Rigodailles de Bain Dimanche 14 mai, 14h00 Bain de Bretagne Entrée libre, plein air, au bord du plan d’eau Le dimanche 14 mai au bord du plan d’eau de Bain de Bretagne, diverses animations gratiutes dans le cadre de la Fête de la Bretagne, dont intervention chantée des Cahotiers de la Vilaine.

Chants de marins et de voies d’eau

Intervention gratiute au bord du plan d’eau rue Guillotin de Corson, entre 14h et 18h, avec d’autres formatiosns musicales. Bain de Bretagne avenue Guillotin de Corson Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 Bain de Bretagne chants de marins

