Grande braderie Bain de Bretagne, 13 mai 2023, Bain-de-Bretagne. Grande braderie Samedi 13 mai, 08h00 Bain de Bretagne Entrée libre pour le public. Droits de place pour les exposants Seconde édition de la grande braderie de bain de Bretagne; organisée par l’association des artisants et commerçants Les Vitrines de Bain.

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne et de Territoire en Fête

Pour particuliers et professionnels

Installation des bradeurs de 5h30 à 7h

réservation des espaces auprès de Laure : 0782698552

3€ les 2 mètres pour les particuliers et 10€ le mêtre linéaire pour les professionnels.

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

