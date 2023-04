Fête de la Bretagne, Les Rigodailles de Bain Bain de Bretagne, 12 mai 2023, Bain-de-Bretagne.

Fête de la Bretagne, Les Rigodailles de Bain 12 – 14 mai Bain de Bretagne des entrées libres, des réservations, des entrées payantes

25 avril au 22 mai exposition sur la gallo.Verrière de la Mairie

vendredi 12 mai 20h30. Fest Noz avec Blain / Leyzour. Salle des Fêtes

samedi 13 mai toute la journée. Grande braderie dans le centre ville et au parc d’activités

samedi 13 mai 14h. Parking du Syndicat d’initiative. Balade guidée dans les rues de Bain de Bretagne « Bain au fil de l’histoire »

Samedi 13 mai 20h. Repas breton Kig ha Farz et bal muzette Isabelle Debarre. Salle des Fêtes

Dimanche 14 mai : 10h30-11h30. Arrêt et passage de voitures anciennes et de collection et animation musicale. Gare routière

Dimanche 14 mai : toute la journée. Championnat de Bretagne-est de gouren. Salle des sports Henri Duckaert

Dimanche 14 mai : 7h-18h. marché des producteurs locaux. Rue Guillotin de Corson, à proximité du plan d’eau et du club nautique

Dimanche 14 mai : 10h30-18h. Diverses animations à proximité du plan d’eau et de la base nautique. Animations nautiques, location de canoé et de paddle, baptème de voiliers. Joutes nautiques. Jeu d’échec. jeu en bois. animations musicales (cercle celtique, chants de marins, bagad). Défilé de mode. Structure gonflable. Petite restauration et buvette

Lundi 15 et mardi 16 mai : diffusion de films d’animation en gallo pour les scolaires . Au cinéma.

Une vingtaine de partenanires et associations locales.

Lieux des animations : gare routière, centre ville, salle des fêtes, plan d’eau, base nautique, …

Bain de Bretagne avenue Guillotin de Corson Bain-de-Bretagne 35470 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.baindebretagne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299433738 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684144190 »}, {« type »: « email », « value »: « enfance.tourisme.direction@ville-baindebretagne.fr »}]

