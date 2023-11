NORDINE GANSO – VIOLET CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE, 13 décembre 2023, BAILLY ROMAINVILLIERS.

NORDINE GANSO – VIOLET CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 20:30 (2023-12-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

LA FERME CORSANGE – CENTRE CULTUREL présente A 24 ans, fraîchement installé à Paris, le Girondin Nordine Ganso fait partie des humoristes qui aspirent à devenir grand. Il a enchainé les scènes parisiennes les plus réputées pour y forger un humour bien à lui, ou il raconte ses anecdotes avec une sincérité et une finesse déconcertantes. Il vient présenter son spectacle « Violet » : « Derrière son allure électrique, le violet est un mélange de douceur et de rêve. Le violet est apaisant, rassurant. C’est la couleur des rêveurs, de ceux qui sont spirituels plutôt que matériels. Il apporte de la sérénité. Durant cette heure ensemble, considérons que je suis votre Violet. » Élu étudiant le plus drôle de France en 2017, il a su rapidement s’imposer dans le milieu de l’humour en étant finaliste du Festival d’humour de Paris 2018, il est également membre du Jamel Comedy club en 2019, et fait partie de la sélection des 9 Étoiles Espoir humour du Parisien 2020. Nordine Ganso, Nordine Ganso – Violet

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE BAILLY ROMAINVILLIERS 2A rue aux Maigres Seine-et-Marne

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici