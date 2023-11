Wary Nichen CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE, 7 décembre 2023, BAILLY ROMAINVILLIERS.

A FERME CORSANGE – CENTRE CULTUREL présente Un regard affûté et un spectacle intelligent, à découvrir ! « Nomade 2.0 » est un conte de stand-up raconté par un citoyen du monde à l’identité multiple. Actualité politique et anecdotes de voyages dans une ambiance gnawa typique des Touaregs. Wary Nichen est un nomade, il fait partie de la nouvelle génération des gens du voyage, celle qui bouge en avion. Du coup, il a beaucoup de miles. En d’autres termes, c’est un Gitan Platinium. Dans le milieu artistique, le nomade a un avantage considérable, il est déjà en tournée indépendamment de son spectacle. Cela dit, le revers de la médaille se trouve généralement au dos de cette même médaille. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Wary et il le vit bien car c’est réciproque. L’univers de Wary se résume assez bien dans une citation de ses parents : « Un humour à l’image du business qu’il engendre : très très fin ». Wary Nichen a partagé la scène avec les plus grands humoristes actuels, et a fait partie du Jamel Comedy Club. Wary Nichen Wary Nichen

CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE BAILLY ROMAINVILLIERS 2A rue aux Maigres Seine-et-Marne

