Le Bonheur des Uns CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE, 2 décembre 2023, BAILLY ROMAINVILLIERS.

Le Bonheur des Uns CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:20 (2023-12-02 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

LA FERME CORSANGE – CENTRE CULTUREL présente Pourquoi ce couple ne parvient-il pas à se sentir heureux ? Ils ont tout pour, mais ça ne veut pas ! En pleine tempête existentielle, ils partent en quête de ce bonheur et rendent visite à des voisins aussi heureux qu’énervants. La comédie légère fait place à une farce corrosive. Lorsque le bonheur des uns fait le malheur des autres, la relaxation et la bienveillance ne suffisent plus à masquer les traumatismes anciens… Côme de Bellescize signe cette comédie féroce qui questionne les injonctions au bonheur. C’est grinçant, satirique, débridé, et les situations improbables suscitent un rire libérateur ! Côme De Bellescize Côme De Bellescize

CENTRE CULTUREL LA FERME CORSANGE BAILLY ROMAINVILLIERS 2A rue aux Maigres Seine-et-Marne

