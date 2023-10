12ème chemin des arts Bailly et Noisy le Roi Bailly Catégories d’Évènement: Bailly

Yvelines 12ème chemin des arts Bailly et Noisy le Roi Bailly, 14 octobre 2023, Bailly. 12ème chemin des arts 14 et 15 octobre Bailly et Noisy le Roi entrée libre Le 12ème Chemin des Arts aura lieu les 14 et 15 octobre 2023. Les artistes de Bailly et Noisy-le-Roi ouvrent les portes de leur atelier le temps d’un week-end. C’est donc l’occasion de se promener dans nos charmants villages qui ont inspirés les impressionnistes et d’aller à la rencontre des artistes dans un cadre convivial. Avec leurs invités ils vous accueillent chez eux et prennent le temps de vous expliquer leur vision de l’art et leurs techniques artistiques. Enfin, cette année, le Chemin des Arts s’expose en plein air! En différents endroits de Bailly et Noisy-le-Roi des oeuvres de chaque artiste sont affichées par petits groupes. Cela permet de se faire une idée de la variété des styles et des techniques. Un parcours fléché vous guidera d’un lieu à l’autre. Bailly et Noisy le Roi 78870 Bailly 78870 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

artiste exposition

