Brocante Bailly / Noisy-le-Roi Bailly et Noisy le Roi, 4 juin 2023, Bailly. Brocante Bailly / Noisy-le-Roi Dimanche 4 juin, 09h00 Bailly et Noisy le Roi entrée libre Grand événement annuel attendu par tous les Baillacois et Noiséens, la brocante aura lieu le 4 juin de 9h à 18h.

Pour réserver un stand :

https://www.mybrocante.fr/m/8675/home

