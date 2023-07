Visite d’un véritable musée à ciel ouvert d’un cimetière avec deux cents ans d’histoire. Cimetière communal Bailleul 59270 Bailleul, 29 juillet 2023 14:30, Bailleul.

en visitant notre cimetière de Bailleul dans le nord (59270) vous découvrirez un site exceptionnel et unique en France grâce à ses deux sites rares;

Vous souhaitez visiter un véritable musée à ciel ouvert qu’est le cimetière de bailleul vieux de plus de 220 ans.

un guide de l’association « Kerk Hof ». Mémoire de pierre à Bailleul, vous mènera à travers de jolies allées. On vous présentera une architecture funéraire exceptionelle garnie de différents symboles funéraires que le guide vous expliquera leur signification.

Vous découvrirez également de différentes personnalités ui ont fait l’histoire de commune et qui en ont fait de ce qu’elle est aujourdhui.

il y a également une trés jolie chapelle Notre-Dame de HAL qui forme l’entrée principale de notre cimetière qui date avant 1811 que vous pourrez contempler où son histoire vous sera contée.

Ensuite vous pourrez admirez l’exposition tenue dans la maison du gardien qui résumera votre visite par des documents et archives

un verre de l’amitié offert par l’association conclura votre visite

