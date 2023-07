Visite guidée cimetière de Bailleul 59270 Cimetière communal Bailleul Catégories d’Évènement: BAILLEUL

Nord Visite guidée cimetière de Bailleul 59270 Cimetière communal Bailleul, 20 juillet 2023 09:30, Bailleul. Visite guidée cimetière de Bailleul 59270 Cimetière communal Bailleul Jeudi 20 juillet, 09h30 Visite du cimetière de bailleul (59270) qui fait de ce lieu unique un véritable musée à ciel ouvert. Jeudi 20 juillet, 09h30 1 En compagnie d’ un guide bénévole qui vous menera à travers les très belles allées​ de notre « Kerk-Hof « ,vous découvrirez une architecture funéraire remarquable et l’hisdes personnalités qui ont fait la vie de notre commune de Bailleul de ce qu’ elle est aujourd’hui.

Un historique de ce​ musée à ciel ouvert et de la très belle chapelle qui se trouve à l'entrée vous sera conté.

Cimetière communal
41 rue des sœurs noires
Bailleul 59270
Nord

