Bailleau-le-Pin vendredi 29 avril : Concert de l'Harmonie

Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin, le vendredi 29 avril à 20:45

Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin, le vendredi 29 avril à 20:45

### Bailleau-le-Pin vendredi 29 avril 20h45 ### Concert de l’Harmonie avec l’École de musique . **à la Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin** **entrée gratuite** . **Le programme musical sera articulé sur le THÈME de l’AMOUR.** Cela commencera par un medley de Mickael Bublé dont le dernier extrait n’est autre que le générique de “[_l’Amour est dans le Pré_](https://www.dailymotion.com/video/x3m08gs)”, Puis l’Harmonie entonnera des mélodies de JJ Goldman, Céline Dion (pour que tu m’aimes encore, s’il suffisait d’aimer), de Christophe, (Aline), de Gilbert Montagné (On va s’aimer) ou encore de Eros Ramazzotti (“pui bella cosa”) Les élèves d’éveil et de solfège chanteront une chanson de Vianney, les plus grands d’entres eux présenteront des duos ou des trios avec leur professeur. Page Facebook de l’Harmonie : [[https://www.facebook.com/harmoniedebailleaulepin/](https://www.facebook.com/harmoniedebailleaulepin/)](https://www.facebook.com/harmoniedebailleaulepin/) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Concert de l'Harmonie avec l'École de musique
Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin
16 grande rue Bailleau-Le-Pin
Bailleau-le-Pin
Eure-et-Loir

