Bailleau-le-Pin : Théâtre par les Troubadours de la joie samedi 26 février 20h30 Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin, 26 février 2022, Bailleau-le-Pin.

Bailleau-le-Pin : Théâtre par les Troubadours de la joie samedi 26 février 20h30

Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin, le samedi 26 février à 20:30

### La compagnie « [**les Troubadours de la joie**](https://www.facebook.com/Les-Troubadours-De-La-Joie-248650808919276/) » présentera la pièce « **Voyage au Théâtroustan** », comédie à en 4 actes de Jean-Claude Martineau samedi 26 février 20h30 à la salle des fêtes de Bailleau-le-Pin ————————————————————— . **Présentation de la comédie de Jean-Claude Martineau :** Grands dégustateurs de café, cinq personnes ont gagné un voyage de 8 jours au Théâtroustan, pays producteur du café « El Nervo » . Tout est gratuit pour eux… une seule condition, faire la publicité de ce café en scandant le slogan de la marque plusieurs fois par jour. Il y a là l’autoritaire Liliane et Bertrand, son compagnon soumis et obéissant ; Jeanine, la célibataire craintive et coincée; Johnny le baroudeur grande gueule, le couple de beaufs Barbotier et l’énigmatique journaliste Patricia… Avec les divergences de vues et d’opinion de chacun, le guide Vincent a bien de la peine à tenir son petit monde tranquille… Mais le pire est à venir lorsque Actarine, le leader des théâtrodorus, incite son peuple d’indigènes (le public) à se révolter. Marre de travailler à la récolte du café alors que l’on vient de découvrir un gisement de « Théâtrodorite », minerai précieux aux richesses insoupçonnables dont le président théâtroustanais voudrait bien obtenir la concession d’exploitation. Voir le site de l’auteur Jean-Claude Martineau : [[https://pause-theatre.fr/](https://pause-theatre.fr/)](https://pause-theatre.fr/) . [**Suivre la page Facebook des TROUBADOURS de la JOIE**](https://www.facebook.com/Les-Troubadours-De-La-Joie-248650808919276/) . **Tarif : 7 euros** _**Soirée au profit de l’Association d’Etude et de Recherche Appliquée en Oncologie (AERAO) du CHR de Chartres**_ . À noter que la compagnie présentera la même pièce : – à Arrou 5 mars 20h30 le 6 mars 14h30 – à Châteaudun le 26 mars 20h30 . _**PASS VACCINAL et MASQUE OBLIGATOIRES**_ . . [_RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

7 euros

La pièce « Voyage au Théâtroustan », comédie à en 4 actes de Jean-Claude Martineau

Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin 16 grande rue Bailleau-Le-Pin Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:00:00