### “Le nouveau monde” ### une Comédie tragi-cosmique de Fabien Piccinin par la “Compagnie La Belle Rouge” . ### **Vendredi 10 et samedi 11 juin 2022 à 20h30** ### **à la Salle des Fêtes de Bailleau-le-Pin** . L’Amérique a choisi un petit village d’Eure-et-Loir pour y faire décoller sa fusée afin de partir à la découverte d’un nouveau monde… Ce charmant village va rentrer dans l’histoire de l’humanité. . Venez prendre place à bord de ce spectacle tout public. . Prix spatial : 10€ et 5€ Réservations au 06 41 02 53 01 . **Le site de la Compagnie La Belle Rouge :** [[http://www.compagnielabellerouge.fr/](http://www.compagnielabellerouge.fr/)](http://www.compagnielabellerouge.fr/) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

