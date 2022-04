Bailleau-le-Pin / Eden Road : concert de JAZZ samedi 23 avril 20h00 EDEN ROAD Bailleau-le-Pin, 23 avril 2022, Bailleau-le-Pin.

### SAMEDI 23 AVRIL 2022 À 20:00 ### Concert jazz DEROUARD DELAUNAY à EDEN ROAD 17 Rue Meslay le Grenet, 28120 Bailleau-le-Pin ### **Duo tribute to Armstrong** _Premier concert_ avec : ### **Jean-Pierre Derouard**, trompette ### **Antoine Delauney**, piano ### invitent : **Philippe Desmoulins**, trombone . **Un concert autour de Louis Armstrong, une figure essentielle du jazz américain.** Tour à tour, le chanteur, le trompettiste puis le compositeur sont célébrés, dans une succession de pièces au swing vivifiant, communicatif et généreux. Pour incarner le maître : **Jean-Pierre Derouard**, le musicien français probablement le plus convaincant dans ce domaine. Pour dialoguer avec lui et s’approprier ce répertoire fabuleux au piano, un autre artiste non moins talentueux : **Antoine Delaunay**. Attendez-vous à revivre des grandes heures de la Nouvelle-Orleans ! Le duo invite au voyage, un voyage coloré, accessible, de haut vol, réservant quelques belles surprises, comme la présence d’un troisième musicien par exemple… . **En mode café concert avec tables individuelles**, il y aura sur place l’excellent pizzaïolo napolitain TIGRATA, l’étonnante cuisinière exotique Emma et Hugo, le brasseur bio de la région qui produit 4 délicieuses bières. **Ouvert à partir de 19:30 le samedi 23 avril, concert aux alentours de 20:30 puis soirée no limite.** On pourra boire et manger avant, pendant et après le concert en mode open space dans un immense hangar des années 60. . **Nombre de place limité, entrée 12€** **Réservation obligatoire** à : [[jean-luc@eden-road.com](mailto:jean-luc@eden-road.com)](mailto:jean-luc@eden-road.com) . Découvrir mieux les musiciens qui joueront : *** Le site de Jean-Pierre Derouard** : [[http://www.jeanpierrederouard.com/pages/french/accueil.php](http://www.jeanpierrederouard.com/pages/french/accueil.php)](http://www.jeanpierrederouard.com/pages/french/accueil.php) * **Le site de Antoine Delaunay trio pop :** [[http://antoinedelaunaytriopop.fr/groupe](http://antoinedelaunaytriopop.fr/groupe)](http://antoinedelaunaytriopop.fr/groupe) et Page Facebook : [[https://www.facebook.com/antoinedelaunaytriopop/](https://www.facebook.com/antoinedelaunaytriopop/)](https://www.facebook.com/antoinedelaunaytriopop/) * Page Facebook de **Philippe Desmoulins** : [[https://www.facebook.com/phil.desmoulins](https://www.facebook.com/phil.desmoulins)](https://www.facebook.com/phil.desmoulins) . **Le site de l’organisateur EDEN ROAD** : [[http://eden-road.com/](http://eden-road.com/)](http://eden-road.com/) son groupe Facebook : [[https://www.facebook.com/groups/edenroad](https://www.facebook.com/groups/edenroad)](https://www.facebook.com/groups/edenroad) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

