le samedi 18 décembre à 15:30

Alê Kali en concert à la Médiathèque ———————————— Alê Kali importe de sa voix pleine de caractère la chaleur et les couleurs d’un Brésil métissé à découvrir le samedi 18 décembre à 15h30 au plateau jeunesse (2ème étage) de la Médiathèque Michel Sainte Marie. Un concert en partenariat avec le Krakatoa —————————————— Le Krakatoa programme régulièrement des concerts acoustiques suivis de rencontres à la Médiathèque de Mérignac. Ces rendez-vous Krakakids sont imaginés avec l’équipe de la Médiathèque et sont ouverts à tous pour proposer aux enfants, familles et amis un beau moment de partage et de découverte des musiques actuelles.

Tout public, sur inscription auprès de la Médiathèque.

Petit concert de musique brésilienne à la Médiathèque de Mérignac. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

2021-12-18T15:30:00 2021-12-18T16:00:00

