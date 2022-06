Baile Funk Party : Lazuli + Vhoor + Nitrosorry, 30 juin 2022, .

2022-06-30

Horaire : 19:00

Gratuit : oui

Lazuli I Concert I Baile Funk, RapNée près de Mâcon, Lazuli est d’origine chilienne par son père, qui lui transmet le goût de la musique et de la fête. Au sein de la communauté latino, elle découvre la salsa et se passionne pour la danse. Elle pose ses premières rimes à Lyon pendant le confinement et, c’est en 2021 qu’elle lance officiellement sa carrière avec Zero, un premier EP produit par son complice Izen. Le flow y est détaché, les rythmes saccadés, la musique hybride, difficile à classer : le baile funk croise le dembow, le reggaeton, le dancehall… En 2022 elle publie Cardio, un deuxième EP taillé pour les clubs et produit par King Doudou, le lyonnais à la pointe des rythmes latino-américains qui fait le pont entre l’underground et le mainstream. Révélation iNOUïs du Printemps de Bourges en 2022, Lazuli viendra présenter son show avec Izen et ses deux danseuses. FB / IG / BC Vhoor I DJ set I Baile FunkVhoor est un producteur et DJ brésilien originaire de Belo Horizonte et membre du collectif Weird Baile en compagnie des producteurs JLZ et Mu540. Prolifique, il sort plusieurs compilations d’édits avant de délivrer quatre albums entre 2020 et 2021 : Baile & Sauce, Baile & Drip, Baile & Vibes, et Baile en collaboration avec le rappeur FBC. Vhoor a contribué à diffuser et faire découvrir la musique baile funk au-delà des frontières de son pays, en la mêlant à la musique électronique et à des sonorités afro-caribéennes. Un set qui promet d’être entraînant et chaleureux. FB / IG / SC / BC Nitrosorry I DJ set I Baile funk, Dembow, Bass musicArrivé à Nantes il y a trois ans, Nitrosorry fait à présent partie de la grande famille de la Radio DY10. Dans son émission mensuelle Nolosiento, il propose des titres qui s’écoutent à plein volume, et mêlent les sonorités UK bass avec le baile funk et la trap. Si vous tendez l’oreille et que vous aimez fouiner, vous y trouverez même des pépites R’n’B soul des années 2000. A l’image de ses sélections sous haute tension, il proposera pour introduire cette soirée un set percutant, entre néo funk, carioca et bass music. SC / Radio DY10 En partenariat avec PAN music.



02 40 46 66 33