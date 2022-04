Baile Funk by Trópix, 3 juin 2022, .

Baile Funk by Trópix

2022-06-03 22:30:00 22:30:00 – 2022-06-03

5 8 Depuis notre dernier rendez-vous, beaucoup de gens nous demande “mais ce sera quand la prochaine soirée Trópix ?”

On a bien entendu et l’attente est finie.

Pour notre 3e édition, on mettre en valeur un des meilleurs genres musicaux brésilien : Le Funk.



Directement des favélas brésiliennes, le funk est une musique identitaire d’un peuple majoritairement racisé qui a re-créé sa notion de communauté. Le funk fait partie de notre culture et on veut la partager avec vous.



La soirée sera partagée en deux moments, le premier un concert avec les musiciens brésiliens Felipe Ariani et Jorge Santos, pour nous amener dans une voyage sonore qui rend hommage aux grands noms de la musique brésilienne.



Pour la suite, notre invitée DJ Ale nous présentera le meilleur set funk pour bien bouger le corps et l’âme. De Elza Soares à Mc Carol, dans ses sets, elle transmet la vibration de nuits afro brésilienne de São Paulo.



Alors, mettez vos meilleurs parfums, vos meilleurs styles, appelez vos coiffeurs.ses et préparez-vous parce que Le Baile Funk Trópix arrive aux terres marseillaises.



22h30 : Concert Felipe Ariani et Jorge Santos

23h30 : DJ Ale

