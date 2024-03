Baile dos Democráticos au New Morning New Morning Paris, vendredi 26 avril 2024.

Le vendredi 26 avril 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

10 euros.

Dans l’esprit des grands bals qui ont fait danser des générations de cariocas, le Baile dos Democráticos est la nouvelle soirée dansante à Paris.

Samba, MPB, baião, xote et sambalanço, à chaque édition des invités prestigieux chanteurs, instrumentistes et un DJ seront sur scène aux côtés des Democráticos pour vous faire guincher dès 19h30.

Salués pour leur musicalité unique, les musiciens du CLUBE dos DEMOCRÁTICOS ont créé un esprit fédérateur, entre tradition brésilienne et exotisme hexagonal, et séduisent depuis plus de dix ans les sambistas dans l’âme comme les profanes.

De la Cidade Maravilhosa à la Ville Lumière, il n’y a qu’un pas : vem sambar !

Line up :

Hélène Argo : Voix

Benjamin Brion : Guitare, Voix

Michael Joussein : Trombone

Gilles Wolff : Flute, Saxophone

Antoine Arroyo : Surdo

Kayode Encarnação : Cavaquinho

Antoine Dijol : Cavaquinho

Julien Favier : Pandeiro

Wander Pio : Percussions

Pedro Barrios : Guitare

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010

Contact : https://www.newmorning.com/20240426-5929-baile-dos-democraticos.html https://www.facebook.com/events/376144931710149/

Baile dos Democráticos