Le mercredi 21 juin 2023

de 10h30 à 11h00

A partir de 1 ans. Jusqu'à 7 ans. gratuit

Baila Babibou propose un dialogue entre une mélodie féérique et une danseuse envoutée, pour les enfants, de 6 mois à 6 ans. La danseuse démarre le spectacle en chrysalide, son corps est d’abord caché, dans son cocon, une forme naissante étrange avance, rampe, apprend à bouger. Le corps se découvre et évolue au fur et à mesure des sons et du rythme, au sol puis debout, sur ses jambes et ses pieds. Le rythme s’accélère, les mélodies se transforment, pour devenir enfin un joli papillon. À la fin du spectacle, nous proposons aux enfants de venir danser avec les artistes et évoluer librement autour des artistes pendant 5 minutes. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

