Baïkal Peniche Marcounet Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Chloé Laum, Clarisse Catarino + Christian Olivier invité spécial

Baïkal…C’est l’histoire de musiciens échoués sur les rives gelées d’un lac sibérien début mars 2020. Embarqués dans une aventure singulière entremêlant artistes et scientifiques, ils étaient venus écouter le lac et rendre hommage à la beauté et à la diversité du monde.

De cette expédition en Sibérie, un son est né.

Le son du lac le plus profond du monde tel qu’il s’est imposé à eux : puissant, sauvage et aérien à la fois. Une esthétique musicale fédératrice, mélange d’Electro, de chanson, saupoudré de sonorités bouriates et russes, le tout associé aux sons réels du lac enregistrés avec enthousiasme dans le cadre de la résidence « arts & sciences » sur place…

Chloé Laum au chant et aux machines, Clarisse Catarino à l’accordéon et au chant et l’invité spécial l’ami Christian Olivier

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/baikal/?preview_id=2698&preview_nonce=590dec38cd&_thumbnail_id=2703&preview=true https://www.facebook.com/events/1073356423887081?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/1073356423887081?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://link.dice.fm/x7b7b4dca40a

BAÏKAL