Baïkal, au royaume de glace Cosmopolis, 10 décembre 2021, Nantes.

Baïkal, au royaume de glace

du vendredi 10 décembre au dimanche 9 janvier 2022 à Cosmopolis

**Exposition photographique d’Anastasia Tsareva et Konstantin Belov** sur le majestueux lac Baïkal en hiver **Anastasia Tsareva** Voyageuse, aventureuse et photographe passionnée de nature sauvage et de découverte, guide-accompagnatrice de voyages d’aventure et photo en Russie. **Konstantin Belov** Originaire de Moscou, expert en communication visuelle, photographe, sportif et grand voyageur. Ses photographies sont le reflet de ses passions : nature sauvage, sports extrêmes, street-art, portraits, objets industriels…

Entrée libre. Pass sanitaire à présenter à l’accueil.

Photographies d’Anastasia Tsareva et Konstantin Belov

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



