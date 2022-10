Baiju Bhatt & Red Sun au Pan Piper Pan Piper Paris, 28 novembre 2022, Paris.

Le lundi 28 novembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant À partir de 13€ TTC

Baiju Bhatt & Red Sun dévoileront leurs nouveaux morceaux extrait de l’album People of Tomorrow en live lors d’un concert sur la scène parisienne du Pan Piper le 28 novembre prochain. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places.

Baiju Bhatt est un violoniste sidérant. Son troisième album People of Tomorrow s’annonce pour le 28 octobre et poursuit le voyage avec l’invention d’une musique foisonnante et épique, du jazz entre Orient et Occident, porté par une flamme instrumentale très convaincante.

Baiju Bhatt et Red Sun délivrent des univers de sons entre Orient et Occident, sur des mélodies qui se croisent, se sculptent et s’intériorisent, dans des couleurs de musiques contemporaines.

Aérien, romantique parfois, énergique ou fougueux, un concentré de vie épicé et doux à la fois. Les mélodies y règnent, les rythmes si chers à la musique indienne apportent cette richesse incroyable à l’énergie communicative qui invite à danser.

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Contact : https://pan-piper.com/live/events/baiju-bhatt-red-sun-people-of-tomorrow/

